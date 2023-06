¡Pilas! No deje pasar el plazo para renovar la licencia de conducción

Se registran filas largas al interior de los establecimientos de renovación.

A poco tiempo de cumplirse la fecha máxima para la renovación, que es hasta el 20 de junio, en Antioquia faltan 700 mil licencias por revalidar.

Cuentan que, a principio de año una persona podría demorarse entre 45 minutos a una hora para ser atendido, pero hoy toma entre 3 o 4 horas. Además, las filas parecen no tener fin y los usuarios están desde las 4:00 de la mañana esperando en la puerta. A su vez, la cantidad de personas hacen que se presenten demoras en la atención.

No lo deje pasar, «después no diga que no te lo advertimos».

