Polémica en La Ceja por palabras de un concejal entorno al consumo de la marihuna

Se trata del concejal de La Ceja del Tambo del partido Dignidad y Compromiso Kevin Jiménez

En el marco de una sesión ordinaria realizada en el Concejo del municipio de La Ceja, la semana anterior, el concejal de la localidad Kevin Jiménez y quien además es el más joven, realizó una intervención de control político frente al secretario de gobierno de esta localidad y a la comandante de estación encargada, quienes estaban presentando algunos avances frente a la entrada en rigor del decreto que prohíbe el consumo de estupefacientes en zonas públicas y periferias de colegios.

Polémica han causado las palabras dichas por el Concejal Kevin Jiménez, en el marco de su intervención en una sesión del Concejo de La Ceja, donde dijo que “fumarse un porro no tenía nada de malo”. Actualmente la localidad es una de las con mayor consumo de drogas en la región pic.twitter.com/tJwA0D4fKw — EnElRuedo (@EnElRuedoNews) February 9, 2024

“En La Ceja hay que trascender un poquito en esto, porque los consumos responsables hacen parte del desarrollo del territorio, porque la sociedad viene cambiando y no estigmatizar a una persona que se fuma un porrito, eso no tiene nada de malo”. Fueron algunas de las palabras dichas por el concejal, quien en redes sociales recibió críticas frente a personas que consideran que son contradictorias sus palabras. “En mi humilde opinión el joven concejal habla desde su inmadurez e inexperiencia en la vida, no tiene conocimiento de causa de lo que las drogas hacen en un hogar, en la vida de un joven con futuro, en un entorno familiar, honestamente y con conocimiento de causa las drogas son el peor demonio que existe son una maldición”, dijo en Facebook Cristina Hoyos, una ciudadana de La Ceja.

Otro de los comentarios encontrados en las redes sociales reza así : “Cuando este personaje tenga un hijo, o no sé si lo tendrá, y este entre en ese mundo y llegué a tocar fondo tanto personal como familiar, yo si quisiera verle la cara a ver si es capaz de seguir diciendo. Es que fumarse un porro no tiene nada de malo. La ignorancia es atrevida y más aún cuando no se ha estado involucrado de algún modo en ese mundo tan destructivo”.

Por su parte varias personas respaldaron la posición del joven concejal “Se escandalizan por unas declaraciones que no tienen nada de raro. En Estados Unidos fuman en todo lado, es legal fumar y no pasa nada”, dijo Julian Kaczyni. “Apoyo lo dicho por el concejal, es sentido común y además todos están en el derecho de hacerlo siempre y cuando no sobrepasen la ley y la norma”, fue otro de los comentarios encontrados a favor de la discusión.

El corporado se refirió a lo suscitado en el Concejo la semana anterior. “Mi postura se centra en el respeto a los derechos individuales, abogo por garantizar los derechos tanto de los niños como de aquellos que consumen de manera responsable, no se trata de apoyar a los marihuaneros, sino de defender la libertad y equidad para todos”. agregó.

Entretanto los esfuerzos por sacar de zonas públicas a los consumidores no paran en La Ceja, precisamente al municipio llegaron en la tarde de este jueves 8 de enero, más de 20 nuevos auxiliares de Policía que ayudaran entre otras labores, a realizar controles al consumo de drogas en los sitios estipulados por el decreto municipal, firmado hace 20 días por la alcaldesa Ilbed Santa.

