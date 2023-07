¿Qué pasará con proyectos de alcaldía?

¿Qué pasará con los proyectos que dependen de la financiación de los recursos de EPM tras la negativa del Concejo?

Tras la negativa del Concejo de Medellín ante el proyecto de acuerdo que buscaba la transferencia de 330 mil millones de pesos a la ciudad, ¿qué pasará con las secretarias y proyectos que según la alcaldía dependen de esos recursos para su ejecución?

Sin los recursos de las trasferencias, la alcaldía se ve obligada a reducir programas y secretarias.

Óscar Hurtado, Secretario de Hacienda de Medellín, comentó “son los recursos estaban disponibles, EPM los certificó, lo aprobó la junta directiva, recursos que están en el presupuesto, lo que corresponde ahora es disminuir y va a ver que recortar muchos programas sociales”

Concejales que votaron en contra de las trasferencias tiene reparos sobre el manejo financiero de esta administración.

Sebastián López, concejal de Medellín expresó “ahora lo importante es que el alcalde reajuste su presupuesto, tome decisiones, no malgastar dinero en lo que no es importante, para lo que desfinanció, que es realmente importante en la ciudad de Medellín, pueda cubrirlo con le presupuesto que hay, todos los alcaldes lo han podido hacer y él no puede ser la excepción»

Los programas y proyectos que están implicados van desde ayudas alimentarias como Buen Comienzo y el PAE hasta cultura y recreación como la Feria de las Flores.

