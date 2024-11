En Aranjuez aún faltan más de 3 mil estudiantes por matricularse

Según el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ya en esa comuna hay más de 20 mil niños matriculados pero aún faltan casi 3mil por matricularse

«Tenemos un registro que a final del año pasado teníamos la deserción más alta de los últimos 12 a 15 años eso no es bueno es muy grave porque si un niño no está en la institución educativa donde está está en la calle nada bueno puede pasarle a un niño en la calle o a una niña o a un joven. Por eso con la estrategia el colegio cuenta con vos lo que vinimos es que las instituciones educativas hablemos con los rectores con los profesores y ver quienes no han llegado a estudiar y ya con mano nos vamos a buscar a los niños niñas y jóvenes a sus casas puerta puerta para que vuelvan a estudiar». Mencionío Federico Gutiérrez