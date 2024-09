La Reforma a la Salud tambalea: estos son los pro y los contra que mencionan algunos líderes políticos

Luego de la ponencia negativa a la Reforma a la Salud, que firmaron ocho de los 14 senadores pertenecientes a la Comisión Séptima del Senado, donde se realizará el tercer debate para aprobar la reforma, el presidente Gustavo Petro se pronunció.

El panorama actual de votación da a entender que la reforma se hunde, debido a los 8 senadores que presentaron, en la mañana del 12 de marzo, la ponencia negativa: por el partido de la U, Norma Hurtado; de Colombia Justa y Libres, Lorena Ríos Cuellar; por el Centro Democrático, los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera; del partido Conservador, Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín; del partido Liberal Miguel Ángel Pinto; y con el partido ASI, Berenice Bedoya.

Sin embargo, la presidenta Martha Peralta, del Pacto Histórico, deberá citar a los congresistas para votar teniendo en cuenta la ponencia positiva y la ponencia negativa de la Reforma a la Salud, solo si alguno de los senadores en cuestión cambia de opinión y vota a favor, se podría aprobar.

El presidente Gustavo Petro, afirmó que no retirará la reforma, pues “el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la Reforma a la Salud. El sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas ‘reservas técnicas’ perdidos, así que el gobierno entra a actuar”.

Además, dice que el “INRI” caerá sobre el Congreso si no acepta una Reforma a la Salud cuando más se necesita, pues expone que ahora es imprescindible para que no se siga perdiendo el dinero público, “porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos”, dijo el mandatario.

Algunos líderes políticos como Alejandro Gaviria, se pronunciaron al respecto, y exclamó a través de X que “esta declaración falta a la verdad y constituye además una amenaza inaceptable en una sociedad democrática. El Congreso es independiente del gobierno y no debe ser sometido a este tipo de intimidación”.

La situación actual a nivel financiero del sistema de salud, es uno de los principales puntos en los que el gobierno y las EPS coinciden, pues incumplieron con las reservas técnicas lo que ha generado demandas en contra de 21 EPS, aunque son distintas las versiones de porqué se incumplió.

Por otro lado, la preocupación de los congresistas en contra de la reforma, tiene que ver con la claridad de las rutas y la aprobación para implementarla por parte del Ministerio de Hacienda.

Los principales puntos de la Reforma a la Salud de Petro se resumen en cambios en los giros y manejo de los recursos, atención a la crisis financiera que ha dejado el sistema actual, un enfoque en la prevención más que en el tratamiento de enfermedades, y el acceso para todas las personas y regiones del país.

Le puede interesar: