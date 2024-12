¿Se hace la victima? De nuevo el presidente Gustavo Petro habla de “golpe de estado”

Petro vuelve y anuncia que habrá un “golpe de estado” contra él en 2025, todo tras otro rifirrafe con las ramas del poder

Ya van dos años de un ambiente tenso entre las ramas del poder Público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los diferentes grupos del poder que mueven los hilos alrededor del Gobierno Nacional mantienen un constante saque de chispas con el presidente Petro.

Petro criticó los fallos del tribunal que tumbaron al alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, avalado por el Pacto Histórico, y a Juan Pablo Castro como consejero de la Embajada en Francia. “Toda decisión será respetada menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”, dijo Petro en su cuenta de X.

Con Congreso las cosas van mal, Cepeda y Petro se sacan chispas tras las propuestas que no pasan el filtro del Congreso, tras lo sucedido con la reforma política Cepeda sin filtros afirmó, “El Gobierno no puede seguir imponiendo su voluntad ni esperando un arrodillamiento del Congreso. Mientras yo esté en la Presidencia, no lo voy a permitir, porque éste es un poder público absolutamente independiente”.

La Reforma Política se hundió y con esto Petro explotó acusando al presidente del senado de ser el poder que no permite que sus propuestas progresen y en su cuenta de X dijo, “si quieres ser presidente no lo busques a través del golpe de estado: te odiaría el pueblo colombiano”.

La oposición tiene todo para señalar a Petro, por su parte, Petro solo sabe decir que todo el que está contra sus propuestas y cuestionando sus decisiones lo único que busca es perpetrar un golpe de estado.

