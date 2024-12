Según diputados la intervención de Savia Salud no ha mejorado los servicios para más de 1 millón de usuarios en Antioquia

Luego de la intervención de Savia Salud por parte del Gobierno Nacional, los servicios de salud han desmejorado considerablemente, al punto de triplicar las quejas por la falta de atención y no entrega oportuna de medicamentos a los pacientes.

En el departamento de Antioquia actualmente hay cerca de 1.700.000 usuarios afiliados a Savia Salud, el 92% pertenecen al régimen subsidiado. Sin embargo con la intervención por parte de la Supersalud, los servicios para estos no han mejorado.

El diputado Jorge Correa afirmó que “han aumentado los temas de problemas en el servicio, los pasivos de la institución con la proyección presupuestal aprobada para este año suben en 160.000 millones de pesos”.

Según el diputado Correa, para este año los pasivos de Savia superan el billón de pesos. “Increíble y paradójicamente desde la intervención se aumentaron los gastos administrativos del 3.7 % del presupuesto al 4.5 % .(…) Los indicadores Fénix que fueron el motivo de la intervención han venido empeorando”, dijo Correa.

Las carteras con las IPS departamentales están aumentando cada día más.

Jorge Correa señala que “al paso que vamos yo la única salida que le veo a Savía Salud en el camino, a no ser de que el Gobierno invierta, que no lo va a hacer, no lo ha hecho y no tiene voluntad, es que Savía Salud sea liquidada y eso nos va a generar un problema grande en nuestro sistema de salud”.

El diputado también ve con preocupación, que gran parte del personal administrativo, proviene de otras regiones del país, careciendo de experiencia en materia de salud.

