Supersalud niega el retiro de EPS Sura: ¿qué significa para los afiliados y el sistema de salud?

La decisión se basa en el impacto que tendría en el sistema de salud debido al elevado número de afiliados que atiende la EPS Sura

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) tomó la decisión de negar la solicitud de retiro voluntario presentada por la EPS Sura el 28 de mayo de 2024. Esto se basa en un análisis técnico y financiero que concluyó que la salida de Sura del sistema de salud colombiano pondría en riesgo la atención de más de 5,2 millones de afiliados.

La EPS Sura, en su solicitud, argumentó que las condiciones actuales del sistema de salud no le permiten garantizar una adecuada prestación de servicios debido a su crisis financiera, pues la entidad enfrenta una deuda acumulada de 25 billones de pesos, de los cuales 12,3 billones corresponden a pagos pendientes con clínicas y hospitales, lo que ha generado un grave desajuste económico.

Sin embargo, la Supersalud consideró que no existen mecanismos suficientes para transferir a todos los usuarios de Sura a otras EPS sin comprometer la calidad de la atención. La falta de capacidad de las entidades de salud para asumir a tantos afiliados fue el principal factor para rechazar la solicitud, dado el riesgo de desbordar el sistema y generar una crisis en la prestación de servicios médicos.

Situación financiera de Sura:

Aunque Sura cumplió con los requisitos legales establecidos en el Decreto 780 de 2016 para presentar su solicitud, las autoridades determinaron que autorizar su retiro podría desencadenar graves problemas en el sistema de salud. En este sentido, la entidad no solo enfrenta dificultades económicas internas, sino que también se enfrenta a una creciente presión por parte de los prestadores de servicios de salud debido a sus deudas acumuladas.

La negativa de la Supersalud se produce en un contexto de creciente debate sobre la reforma del sistema de salud, que sigue siendo discutida en el Congreso de la República. Este episodio reavivará las críticas hacia el Gobierno, especialmente en lo relacionado con la gestión de las EPS y los posibles cambios propuestos para mejorar la sostenibilidad del sistema.

¿Qué sigue para Sura?

Aunque no se ha dado una respuesta oficial sobre otras alternativas para Sura, la EPS sigue buscando soluciones a su crisis económica. En caso de no encontrarlas, podría llegar al punto de no poder garantizar la continuidad de los servicios de salud a sus afiliados, lo que generaría mayores retos para el sistema.

