Taxistas del Valle de Aburrá anuncian paro para el 9 de agosto

A través de un video, algunos taxistas del Valle de Aburrá dieron a conocer que, debido a la inconformidad con los últimos anuncios del Gobierno Nacional, realizarán un paro el próximo 9 de agosto.

Los taxistas aseguran no estar de acuerdo con los anuncios del Gobierno

Los taxistas han sido claros en expresar que no están de acuerdo con el alza en el precio de la gasolina ni mucho menos que esto sea compensado con el aumento de la tarifa de sus carreras.

Indicaron que luego de un encuentro del gremio con representantes del Gobierno Nacional, toman la decisión de manifestar.

En la grabación que circula en redes sociales, uno de los voceros manifestó, “el gremio taxista siempre solicitó parálisis en el alza de la gasolina, solicitó el ataque frontal a la ilegalidad, no concertó ni alzas de tarifas, ni tarifa diferencial; eso no quedó en ninguno de los puntos, por eso salimos el día de hoy a decirle al Gobierno: mídase en lo que dice, no queremos esas tarifas”.

Y añadieron, “no queremos que el usuario pague esa alza de tarifa y no queremos perder nuestros usuarios, ya hemos perdido demasiados por el tema de la ilegalidad”.

Entérese de más noticias en Hora 13 Noticias.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»><a href=»https://twitter.com/hashtag/Hora13Noticias?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#Hora13Noticias</a> | El gremio, también manifestó que la propuesta podría afectarlos aun más <a href=»https://t.co/PfHasXUlf1″>https://t.co/PfHasXUlf1</a></p>— Hora13 Noticias (@hora13noticias) <a href=»https://twitter.com/hora13noticias/status/1678773328688062464?ref_src=twsrc%5Etfw»>July 11, 2023</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>