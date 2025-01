Titulares 2 de enero 2025

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de: en Colombia se recibieron por lo menos 30 mil llamadas por emergencias, la mayoría reportando riñas y venta de pólvora. Medellín lidera la lista; 8 homicidios en Medellín durante este cierre e inicio de año. El balance es negativo, hay hasta menores de edad implicados;la pólvora sigue pasando factura en los antioqueños que no aprenden. Van 127 quemados, 33 menores y 11 amputados subió el combustible, el transporte, la canasta familiar, los peajes y la plata no alcanza;Itagüí cerró el 2024 con más de tres meses sin homicidios, balance seguro en este municipio; si usted no ha visitado los alumbrados aún está a tiempo. Las luces navideñas se apagan el 6 de enero en algunos municipios y el 12 en otros.