Titulares | 23 julio de 2024

Titulares 23 de julio de 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de orden de captura contra el adulto con el que fue vista por última vez Elsy Carupia, la menor desaparecida en dabeiba.

Aumenta la recompensa por información para dar con su paradero; capturan al presunto líder de asesinatos en Yarumal y 3 personas más, al parecer por coordinar y perpetrar homicidios colectivos; intervención de red hidrosanitaria en la secretaría de movilidad implicará cambios en los trámites.

Así que mucha atención para que no pierda la ida al tránsito de caribe; otra movilización de taxistas. Que exigen a todos los alcaldes que cumplan la ley y no permitan más servicios de transporte público en vehículos particulares; ojo que mañana hay día sin carro en Rionegro, quien no lo cumpla tendrá una sanción pedagógica. Evite dolores de cabeza y deje el vehículo en casa; este pequeño mono aullador es otra víctima del tráfico ilegal de fauna en Antioquia. El pequeño ya está sano y salvo y por supuesto, lo mejor en deportes.

Más en Hora 13 Noticias.