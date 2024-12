Titulares | 24 de diciembre 2024

Entérese de los acontecimientos más relevantes para hoy. Tendremos información acerca de: se proyectan 700 mil pasajeros en las Terminales de Medellín durante las celebraciones de navidad y fin de año, ojo que no hay tiquetes; en manos de la justicia cuatro personas señaladas de extorsionar a comerciantes de Parques del Río y Laureles, estos sujetos, diariamente recaudaban 2 millones de pesos en “vacunas”; en Bello las autoridades incautaron licor adulterado y material para falsificar etiquetas y estampillas. Cuatro personas fueron capturadas; exnarco Fabio Ochoa dice que no está arrepentido, que no está en sus planes ser gestor de paz y que se va radicar en Medellín; ¡histórico! por primera vez en Colombia un jaguar recibió una operación de cataratas, el felino de 5 años fue diagnosticado con pérdida de vista en ambos ojos; según Fenalco la gente lo que más regala en navidad es calzado y vestuario, más que juguetes y tecnología.