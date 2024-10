Transforma esperanza en realidad: ayuda a mamás y a bebés a construir un futuro juntos

Un pequeño gesto puede salvar una vida

La Fundación Red Provida Latam se encuentra en una misión vital: apoyar a mamás valientes que han decidido decir «sí» a la vida. Este año, han logrado salvar a 83 bebés del aborto, un logro que resalta su compromiso con las familias. Para continuar con su labor, lanzaron el Bono Provida, una rifa que entregará como premio un millón de pesos. Cada aporte es de $50,000 y con esto no solo tendrá la oportunidad de ganar, sino que también garantiza la continuidad de los programas de apoyo a madres y bebés.

Los fondos recaudados a través del Bono Provida se destinarán a ofrecer asistencia durante los primeros dos años de vida de los pequeños, incluyendo apoyo psicológico y formación para las mamás. La importancia de esta ayuda es evidente, como se refleja en los testimonios de quienes han recibido apoyo de la fundación.

Una beneficiaria expresó: “Gracias a la Fundación, he recibido el apoyo que necesitaba para seguir adelante. No solo salvaron a mi bebé, sino que también me han acompañado en cada paso del camino.”

La rifa del Bono Provida se realizará el 18 de octubre, y cada boleta adquirida representa una oportunidad para ayudar a muchas mamás que enfrentan desafíos significativos. La fundación hace un llamado a la comunidad: “Necesitamos de su apoyo para seguir ayudando a estas valientes mamás.”

Adquirir el Bono Provida y compartir esta información es una forma poderosa de marcar la diferencia. Con la colaboración de todos, se puede continuar ofreciendo amor y esperanza a quienes más lo necesitan. Cada boleta cuenta en esta noble causa. ¡Únete a la Fundación Red Provida Latam y sé parte del cambio!

