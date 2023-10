Un día como hoy nace John Lennon, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX

Lennon perteneció a la banda The Beatles.💥🔊🎼

John Winston Lennon nació un 09 de octubre de 1940 en New York, Estados Unidos. Lennon fue considerado uno de los artistas más grandes de su tiempo, puesto que contribuyó con su música y activismo a enviar mensajes relacionados con la paz.

John perteneció a la banda llamada The Beatles, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Esta agrupación estrenó éxitos como: Yesterday, Let It Be, Come Together, Hey Jude, Don’t Let Me Down…

Tiempo después, Lennon se separa de la banda para lanzar discos en solitario como la canción llamada “Imagine”, uno de los temas más representativos en la historia de la música, debido al mensaje en la letra que tenía temas políticos y relacionados con el activismo en pro de la paz.

John Lennon murió a sus 40 años en la puerta de su apartamento del edificio Dakota, Nueva York, producto de varios impactos de bala.

Entérese de más en Hora 13 Noticias