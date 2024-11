“Un hecho cómo este, nos dejó muertos de por vida”: familiares de víctimas de falsos positivos relatan su historia en acto de reconocimiento

El Gobierno Nacional realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad y excusas por ejecuciones extrajudiciales en el Departamento de Antioquia. Durante el acto público, testimonios desgarradores de familiares de las víctimas hablan acerca de lo que tuvieron que pasar en esa época.

“Así quedó arrugada mi alma, la de mi grupo familiar. El alma de todos los de aquí presentes y no presentes, un hecho cómo este realmente nos dejó muertos de por vida”. Además, añadió “Donde todavía no sabíamos que era un falso positivo, ¿que paso?, no volvieron, empezamos con las denuncias y no sabíamos nada. Pasaron diez años y agotamos todos los recursos humanamente que uno puede hacer para encontrar a su hijo y no veíamos respuesta. Fuimos humillados por las mismas entidades del gobierno”.

“Yo a esa época tenía 20 años, quedé con una niña de un año. A él se lo llevaron con engaños, lo desaparecieron, después preguntaron en muchas partes por él. Él trabajaba en una empresa acá en Medellín, resultó muerto en Cocorná, lo reconocí fue por las manos. Le colocaron unas cuerdas como si fueran explosivos y un revólver oxidado”.