Uno de los cabecillas del Tren de Aragua fue detenido durante una redada contra inmigrantes en Nueva York

En la noche del martes 28 de enero, Anderson.,Z.,P., señalado de ser uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Colorado (Estados Unidos), fue detenido durante una redada de inmigrantes en Nueva York.

El hombre, de 25 años, fue puesto en custodia por agentes del Departamento de Seguridad Nacional, quienes llevaron a cabo la redada en el Bronx, esto como parte de las medidas de la administración del nuevo presidente Donald Trump.

🇺🇸TREN DE ARAGUA ‘RINGLEADER’ BUSTED IN NYC RAID

Anderson Zambrano-Pacheco, a 25-year-old leader of Venezuela’s brutal Tren de Aragua gang, was arrested during a DHS and DEA raid in the Bronx.

Wanted for kidnapping, burglary, and menacing, Zambrano-Pacheco was linked to a viral… pic.twitter.com/9mJkUkEQ37

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 28, 2025