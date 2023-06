Vence plazo para renovar la licencia de conducción

Se vence el plazo para renovar la licencia de conducción, quien no la renueve, se verá expuesto a una multa de $309.336 pesos.

Hoy martes 20 de junio, vence el plazo ordinario para la renovación de las licencias de tránsito. Dicha medida fue interpuesta por el gobierno nacional y debe ser realizada por las personas que su licencia fue expedida entes del 2012 o no tenga fecha de vencimiento.

Las personas que no hayan renovado su licencia de conducción no podrán conducir hasta que legalicen su trámite, si lo hacen se pueden enfrentar a una multa de 309.336 pesos. Por otro lado, es importante saber que las licencias se deben renovar cada determinado tiempo.

Las personas deben renovar su licencia de tránsito, algunas cada 10 otras cada cinco y otras cada año.

“Hay mucho apoyo de personas que deben renovar la licencia es porque casualmente hay un grupo grande de personas que sacaron la licencia 10 años atrás entonces por ejemplo para una persona entre 60 y 80 años de renovar la licencia cada cinco años Una persona menor de 60 años debe renovar la licencia cada 10 años entonces de eso depende que casualmente se agrupa en muchas grupos de personas que deben renovar la licencia este año”, manifestó Daniel Grisales, abogado Especialista en Responsabilidad Civil.

“Vengo aquí al tránsito a ver cómo me va según le pregunté al muchacho del parqueadero de las motos dice que dan cita para el otro mes 28 estamos perjudicados con ese tema”, José Bolívar, usuario.

Es muy importante que las personas tengan en cuenta que renovar su licencia de tránsito es un tema de responsabilidad social vial también recordar que las personas que no tengan renovada su licencia de tránsito no podrán conducir ningún tipo de vehículo.

“Si una persona infringe la ley no portando la licencia de tránsito y adicionalmente es causar un accidente de tránsito pues esta persona va a estar inmersa dentro de una responsabilidad civil administrativa como responsabilidad civil con relación a la persona que accidentó entonces en ese caso es muy importante que esa persona sea consciente que si no tiene una licencia no salga la calle porque de una u otra manera se va a ver inmerso en múltiples multas derivado a esa omisión”, indicó Daniel Grisales, abogado Especialista en Responsabilidad Civil.

Algunas personas informan que no han podido renovar su licencia de tránsito debido a que tienen multas pendientes por pagar con respecto a esto la Secretaría de movilidad informa que más de 390,000 personas que deben renovar su licencia de tránsito tienen multas pendientes por pagar

