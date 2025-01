“Vengo con hambre, con ganas y ojalá pueda dejar mi huella acá”: Francisco ‘Polaco’ Fydriszewski nuevo jugador del Medellín

La baraja de fichajes se sigue moviendo en el Fútbol Profesional Colombiano e Independiente Medellín no quiere quedarse atrás con las contrataciones. En las últimas horas el equipo rojo confirmó la llegada del futbolista polacoargentino, Francisco ‘Polaco’ Fydriszewski, un delantero de trayectoria internacional que llega al club para aportar sus goles.

Tras su arribo a la ciudad, el jugador confesó que es primera vez que pisa tierras antioqueñas y que está emocionado por dejar huella en el club. Además confesó que a pesar de terminar su contrato con el equipo de Guayaquil, tenía varias ofertas que superaban económicamente las de Medellín pero que tomó la decisión de llegar al ‘poderoso’.

“Del equipo me hablaron maravillas, busqué todo del equipo. Tenía varias ofertas, mi representante tenía varias propuestas superiores económicamente pero yo quería buscar estabilidad, tranquilidad en tema familiar y me gustó muchísimo el proyecto, lo que hablé con el técnico”, manifestó el ‘Polaco’ Fydriszewski.

El delantero compartirá posición con Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval y Brayan León en el ataque del Medellín. El ‘Polaco’ Fydriszewski ha pasado por clubes de Argentina, Chile, Ecuador y España, ajusta más de 96 goles a nivel profesional y tiene un título a nivel profesional.

“Por eso me decidí al equipo del pueblo, es una familia me dijeron y desde el minuto uno me recibieron así. Vengo con hambre, con ganas y ojalá pueda dejar mi huella acá para bien, para ayudar al equipo obviamente”, manifestó Francisco Fydriszewski.