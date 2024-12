Video| 179 muertos y tan solo dos sobrevivientes deja el peor accidente aéreo de la historia de Corea del Sur

El 29 de diciembre, Corea del Sur registró el peor siniestro aéreo en su historia, pues el vuelo proveniente de Bangkok, Tailandia, se salió de la pista de aterrizaje y se estrelló contra una pared en el perímetro del aeropuerto de Muan. A bordo viajaban 181 personas, seis de la tripulación (piloto, copiloto y cuatro auxiliares) y 175 pasajeros.

Según las primeras impresiones e investigaciones de las autoridades, la causa del accidente habría sido un choque con un pájaro, además de condiciones climáticas adversas. Pero, la causa oficial sería anunciada después de una exhaustiva investigación.

El avión de la aerolínea surcoreana Jeju Air, estalló tras salirse de la pista de aterrizaje. Seis minutos antes de aterrizar, la torre de control emite una alerta por colisión y dos minutos después el piloto emite una señal de socorro.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

