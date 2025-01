Video| Detalles del secuestro de la funcionaria Lenis Martínez: fue retenida por su expareja en un apartamento en Bogotá

Tras ser secuestrada durante 14 horas por un grupo de tres hombres, entre los que se encontraba su expareja, la funcioanria Lenis Martínez revela detalles del escalofriante momento que vivió.

El hecho se presentó en la mañana del martes 21 de enero en un apartamento del barrio Castilla, ubicado en el suroccidente de Bogotá, donde vive la mujer. Allí llegó su expareja sentimental en compañía de otros dos hombres quienes la intimidaron y la sacaron a la fuerza de la vivienda y se la llevaron.

El secuestro de la mujer se dio en presencia de los dos hijos de la misma, quienes además de presenciar el hecho, fueron violentados y amarrados.

Según investigaciones preliminares, el sujeto habría alquilado una casa en la localidad de Suba dos días antes del secuestro y fue allí donde llevó a Lenis Martínez y la retuvo durante 14 horas.

“Me agarraron muy duro, me metieron a la fuerza al carro, yo ahí grité nuevamente. No sé si había personas que se dieron cuenta (…) Yo sentí que era el fin de mi vida. Yo dije de esta no me salvo”, indicó la mujer en entrevista a un medio de comunicación nacional.