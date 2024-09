Video| ¡Y muchos cayeron! Zoológico de china pintó perros como pandas para conseguir visitas

Hace unas horas se hizo viral un curioso caso que ha causado entre mucho asombro, mucha más indignación, resulta que un zoológico de la provincia de Jiangsu, China se descubrió que los pandas que las personas iban a ver, en realidad, eran perros de raza chow chow pintados de blanco y negro.

El escándalo se desató, luego de que varios visitantes, se dieran cuenta de comportamientos extraños en los animales, como ladridos y jadeos.

Las denuncias comenzaron a realizarse en redes sociales y fue la presión pública lo que obligó a las autoridades del zoológico a confesar que estos animales sí eran perros pintados para parecer pandas.

Según lo que confesaron, todo se trató de una estrategia con la que buscaban llamar la atención y así aumentar las visitas en el zoológico, un acto que justificaron como una medida “graciosa” y no un engaño para su publico.

NEW: China zoo forced to admit the truth after one of their “pandas” started panting and barking.

The Shanwei zoo admits they painted dogs white and black to make them look like pandas.

The zoo initially tried claiming that the dogs were a unique breed of pandas called… pic.twitter.com/MMoQLD7zuR

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 19, 2024