Videos. Emergencia en Los Ángeles: por incendios sin control más de 30.000 personas han sido evacuadas y miles de viviendas en peligro

Los fuertes vientos avivan las llamas y las autoridades declaran estado de emergencia

Los Ángeles vive una emergencia por dos incendios que avanzan sin control, alentados por vientos de hasta 90 km/h. El incendio en Pacific Palisades, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, comenzó el martes y, en pocas horas, pasó de 200 a 3.000 acres de superficie afectada. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, las llamas siguen avanzando rápidamente, poniendo en peligro unas 10.000 viviendas y más de 13.000 estructuras. En respuesta, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el estado de emergencia y unas 30.000 personas han sido evacuadas.

El gobierno federal, liderado por el presidente Joe Biden, ha ofrecido apoyo y aprobado una ayuda de emergencia para contener los incendios. Las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables, con ráfagas de viento y escasa humedad que aumentan el riesgo de propagación del fuego. Mientras tanto, en Eaton Canyon, otro incendio en el este de Los Ángeles ha obligado a nuevas evacuaciones y a la suspensión de clases en varios campus escolares de Malibú y Pasadena.

Los incendios han dejado en vilo a los residentes de la ciudad y han movilizado a numerosos equipos de emergencia, incluyendo unidades aéreas y bulldozers. La situación sigue siendo crítica, y las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la amenaza de que los incendios se extiendan aún más.

