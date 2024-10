‘¿Y si volvemos a ser niños?’ , el mural de Rendo The Kid que explora el arte y el niño interior en la sociedad actual

En el Centro Comercial Oviedo, está ubicado el mural ‘¿Y si volvemos a ser niños?’, inspirada en un niño interior y lo que puede representar el arte en la sociedad actual. Esta obra es elaborada por Rendo The Kind y requirió un proceso pre producción y planeación de aproximadamente cuatro meses.

“Un día viendo registros de material que mi mamá guarda desde la huella, que uno pone cuando nace, de ese registro, una vez viéndolo y viendo la conexión que tengo con los padres ,con mis hermanas, con un hogar, con las cosas del hogar, con las lámparas de las casas, con todo el tema de inmobiliario de ventanas, me sometí un día a pensar y creo que eso es lo que me ha regido, que el niño interior es mi fuente de inspiración”, explicó Rendo The Kid, artista.