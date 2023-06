Federico Gutiérrez anunció sumarse a la marcha del 20 de junio en contra del gobierno del presidente

Luego de que se revelara la fecha para la marcha nacional en la que participarán personas como la senadora Paloma Valencia y el aspirante a la Alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta; el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció unirse a la marcha en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, y la falta de confianza y transparencia en el actual gobierno. Yo saldré a marchar en calidad de ciudadano”; añadió Federico Gutiérrez a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, dijo que marchará en Medellín e invitó a las personas para que lo hagan con el objetivo de “defender a Colombia”.

En Medellín el recorrido comenzará en la Oriental con La Playa, a las 10 de la mañana, y terminará en la Alpujarra.

