Federico Gutiérrez anunció controles a la renta corta en edificios familiares de Medellín

Así lo anuncio el primer mandatario en medio de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín este domingo 10 de marzo al medio día.

Federico Gutiérrez también anunció que presentará un proyecto al concejo para controlar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín, una problemática que en los últimos años va en aumento debido a la llegada de turistas extranjeros a Medellín.

« En edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para temas de arrendamiento de ciclo corto donde se dedican al tema de la explotación sexual y la prostitución en nuestra ciudad y no dejan vivir a los vecinos tranquilos», puntualizó el alcalde.

También resalto que ante fenómenos como Airbnb hay que tomar medidas contundentes pues la utilización de esta plataformas está desplazando a la gente que vive en Medellín:

«Estamos de acuerdo con las plataformas y con fenómenos como Airbnb, claro, pero que se haga bien, que no le quite el sueño y la tranquilidad a las familias de Medellín. Eso es lo primero que hay que cuidar. Tiene que haber un turismo, pero primero hay que cuidar a quien vive acá. No puede ser que ahora se ponen las cosas buenas para la gente, pero la gente se tiene que ir», agregó Gutiérrez.