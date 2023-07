Feria de las Flores: esta es la programación para el lunes, 31 de julio

Continúa la celebración de la Feria de las Flores en Medellín. A continuación, los eventos destacados para este lunes 31 de julio.

Eventos destacados en la Feria de las Flores hoy lunes 31 de julio

En el Edificio Vásquez, Plaza de las Luces, se realizará el evento: “: El Vásquez se Viste de Flores”, desde las 2:00 p. m. El emblemático Edificio Vásquez llega adornado de flores y de muestras artísticas para recordar a todo el sector del centro que la Feria se vive en todas partes.

Tablado de la 70

Mas tarde, en el tablado de la 70, entre circular 1 y 3, se realizará el evento: «Noche Yo Me Llamo”, a partir de las 4:00 p. m. Se presentarán los artistas: Yo Me Llamo Carlos Gardel, Esta Noche de Luna, pareja de tango salón profesional y pareja de milonga profesional, Guateque Orquesta, Yo Me Llamo Helenita Vargas, Yo Me Llamo Miguel Bosé, Yo Me Llamo Camilo Sesto, Yo Me Llamo Jessi Uribe, Yo Me Llamo Pedro Infante

Conozca todos los eventos hoy, 31 de julio de La Feria de las Flores, aquí.

Concierto de Temporada

También llega el: “¿Y si el destino nos une?”, concierto de Temporada de la Red de Músicas de Medellín en el Teatro Universidad de Medellín desde las 6:00 p. m. La Red de Músicas de Medellín invita a disfrutar, junto a los Coros Inicial, Juvenil y de Familias, de su cuarto Concierto de Temporada. Alejo García y Paula Neder, cantautora argentina, participarán del encuentro.

Entérese de más en Hora 13 Noticias.