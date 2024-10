¿Por qué es un beneficio tener gas natural? EPM estuvo en el Congreso Arpel Naturgas presentando estrategias

El gerente de EPM dió a conocer los beneficios que tiene el gas natural

Este viernes 12 de abril se realizó el panel “Revolución energética: alternativas para enfrentar el cambio climático” en el Congreso de Arpel Naturgas 2024 en Cartagena, donde el gerente general de EPM John Maya habló sobre los beneficios competitivos, ambientales, disponibilidad del gas natural que ha sido catalogado como un energético clave que contribuye al crecimiento económico, acelera la transición energética y satisface las demandas energéticas de los colombianos.

El gerente de EPM John Maya Salazar mencionó “En nuestro país, la transición requiere una diversificación de la matriz energética con fuentes de energías renovables, para lo cual, es imprescindible un energético limpio y económicamente viable que sirva como respaldo, y como Organización, le apostamos aquellas energías alternativas que contribuyan al bienestar de la gente y al cuidado del ambiente como lo son el hidrógeno verde, el biometano y el biogás”.

Colombia tiene un alto potencial de biomasa residual disponible, que es generada en diferentes procesos productivos como el pecuario, agrícola, forestal, agroindustrial y los residuos sólidos urbanos que han sido identificados como posibles generadores de biogás.

“Nosotros estamos convencidos de que el gas natural es un energético indispensable para apalancar toda esta transición, en particular con la amplísima gama de actividades que todavía no son electrificables y que requieren atención urgente, pues están siendo atendidas con combustibles de altas emisiones y es preciso que evolucionen al gas natural, el mejor combustible disponible para actividades térmicas cotidianas. En otras palabras, tanto la producción como la demanda deben tener canastas energéticas limpias y sostenibles. No es posible depender únicamente de una sola fuente, por lo que debemos aprovechar las fortalezas que tenemos como país en términos de recursos energéticos para ofrecer servicios que sean pagables por nuestros usuarios”, mencionó el gerente general de EPM.

La demanda de gas natural en Colombia crecerá pues en la transición energética, el gas natural tendrá un crecimiento en algunos sectores como la industria, la movilidad y la generación de energía. Y en el caso de la demanda residencial, habrá un gran impacto social, pues llegar a las personas más vulnerables.

John Maya Salazar continuó comentando que “En este sentido los esfuerzos del Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), son determinantes para que sea posible el incremento de la oferta del gas nacional en el proceso de comercialización de este año, privilegiando la demanda residencial, vehicular y comercial de gas natural. Además, es necesario que se creen las condiciones flexibles para que los distribuidores que representan la demanda del país puedan importar gas, y, para que se establezca la “estampilla” nacional al transporte de gas. De lo contrario, el gas natural llegará a precios demasiado altos para nuestros usuarios” .

Es así como, hoy en día los agentes del sector llevan a cabo una serie de acciones para lograr asegurar un abastecimiento competitivo de gas natural: esto incluye desde inversiones en infraestructura de transporte y almacenamiento, hasta en tecnologías de producción más eficientes y sostenibles.

La primera planta de biometano de Colombia en la PTAR San Fernando, se requirió una inversión aproximada de 5 millones de dólares, pues EPM apunta al aprovechamiento de aproximadamente 1.200 m3 /h de biogás y con el biometano producido alcanzaría para la atención de 40 mil hogares.

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: