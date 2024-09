‘Talento Tech’ abre 14.480 cupos para formarse en tecnologías emergentes en Antioquia

Esta apuesta busca cambiar la vida de los colombianos con educación digital

Hasta el Teatro Camilo Torres, ubicado en el campus de la Universidad de Antioquia en Medellín, llegaron Ana Barbarán y Ana Karenina García, mama e hija, dos de las primeras inscritas en ‘Talento Tech’ en Antioquia, quienes harán parte de la nueva historia de la tecnología.

El ministro TIC, Mauricio Lizcano, fue el encargado de presentar esta iniciativa de formación digital gratuita en Antioquia, donde se espera impactar a 14.480 personas, quienes además de adquirir conocimiento en temas tecnológicos, reciben formación en habilidades blandas, bilingüismo y competencias de empleabilidad.

“Estamos haciendo de Colombia una PotencIA Digital. Venimos recorriendo el país, lanzando un programa ganador, con el que formaremos a 113.000 personas, y por eso llegamos hoy a Antioquia, que no podía ser la excepción. Acá estamos invirtiendo más de $170.000 millones en conectividad, innovación y educación digital. Con Talento Tech damos un impulso a la industria de la tecnología, pues con las competencias que adquieren los campistas se favorecerá no solo la competitividad de la región, sino las oportunidades de empleabilidad que vendrán de la mano con este tipo de formación”, destacó el ministro TIC, Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano).

La meta de este programa para el departamento es formar a 14.480 ciudadanos colombianos mayores de edad entre este año y 2026. Para ello, se desarrolló un enfoque educativo inmersivo, en modalidades virtual y presencial, basado en la metodología de ‘bootcamps’, o campos de aprendizaje intensivo. En Antioquia, la formación se dará a través de la Unión Temporal IU Training, operador conformado por la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas y Ubicua.

Ana Karenina García, profesional en comunicación social, es una de las miles de antioqueñas que ya está inscrita en este programa. Su sueño de ver a más mujeres en el campo de la tecnología ha sido una de las razones para participar en esta iniciativa, y convencer a su madre para que la acompañe en esta experiencia del mundo de la tecnología: “Me encanta este tipo de cursos. Sé que este bootcamp va a sumar a mi vida profesional y laboral, pues la comunicación de la mano con la tecnología. me van a abrir muchas puertas en el mundo. En mi caso, el análisis de datos será un valor agregado que le daré a mis competencias laborales, y eso me llena de motivación. Que mi mamá también se haya motivado a estudiar conmigo me genera alegría, ella es una aprendiz permanente y juntas haremos parte de las mujeres que entrarán a la evolución tecnológica”, comentó la campista.

Esta apuesta, que busca cambiar la vida de los colombianos con educación digital y abrirles un abanico de oportunidades laborales a jóvenes y adultos, estará disponible inicialmente en Medellín, El Carmen de Viboral, Girardota y Sabaneta de manera presencial, y de manera virtual en todo el departamento. Vale la pena destacar su enfoque práctico y de rápida capacitación, que brinda a los ciudadanos las herramientas digitales esenciales para impulsar su carrera profesional o proyectos personales.

Con la capacitación intensiva a través de Talento TECH en temas como Análisis de datos, programación, blockchain, arquitectura en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad, el Ministerio TIC busca reducir la desigualdad en el acceso a la educación digital, brindando a los beneficiarios la posibilidad de acceder a formación gratuita, obtener un certificado reconocido al completar exitosamente el bootcamp y lograr mayores oportunidades para establecer conexiones en la industria TI.

Las personas de la región podrán inscribirse ingresando en www.talentotech.gov.co, seleccionando la región para iniciar el proceso con el operador de la formación, en donde presentarán una prueba que los clasificará en tres niveles según su conocimiento previo: Explorador (Básico), Integrador (Intermedio) e Innovador (Avanzado).