MinHacienda confirma que el precio del diésel se mantendrá en los próximos meses

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, confirmó este, martes, 11 de julio que el precio del diésel no se mantendrá en los próximos meses y hasta que se cierre la brecha de la gasolina corriente.

El diésel no se tocará

“Vamos a cerrar primero la brecha de gasolina, nos faltan cuatro meses e inmediatamente después comenzamos a mirar qué hacemos con el diésel, pero tenemos que tener con más calma porque ahí está el transporte masivo y está el transporte de carga”, explicó el Ministro de Hacienda.

Y agregó, “una socialización muy grande con todos los sectores para que no impacte la inflación y no genere otro tipo de problemas. Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”.

De acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, el ajuste se tiene que realizar con el objetivo de cerrar la brecha que existe entre el precio nacional e internacional, como se venía haciendo anteriormente.

