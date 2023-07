Presidente Petro afirma que el sistema financiero mundial requiere un cambio

Durante su agenda de trabajo desarrollada en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Gustavo Petro indicó que el sistema financiero mundial requiere un cambio para avanzar en el proceso de transición hacia una economía descarbonizada.

El presidente Petro dijo además que se necesita también un cambio en los poderes públicos

“¿Por qué no creamos los mecanismos de planificación, por qué no cambiamos el sistema financiero mundial, que no está hecho para planificar una transición hacia una economía descarbonizada?; eso sería parte del discurso progresista”, dijo el mandatario.

En el mismo escenario, el Jefe de Estado indicó que, precisamente, para avanzar hacia la descarbonización de la economía también se requiere de cambios en la concepción de los poderes públicos.

“Si no hay una articulación de poderes públicos; si no hay una planificación de esos poderes públicos, no puede haber una transición hacia la economía descarbonizada en la magnitud que se requiere para salvar la vida en el planeta”, concluyó.

